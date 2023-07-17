– Гаджи Гаджиев позвонил, говорит: "Приходи, будем работать вместе". Очень приятно, когда такой человек, у которого надо учиться футболу, зовет тебя работать с ним. Для меня это большая честь. Я сказал: "Давайте закончу с "Уфой", а потом приму приглашение". Немного сдерживал от перехода в "Динамо" только тот факт, что у меня было предложение от очень большого клуба РПЛ на определенную должность. Но я в итоге отказал. Не хочу говорить, что именно за клуб это был. Еще на руках у меня было предложение из Казахстана. Потом, когда чуть-чуть успокоился, принял приглашение Гаджи Муслимовича, – передает слова Газизова Sport24.
54-летний Шамиль Газизов стал генеральным директором махачкалинского "Динамо" в начале июля. Как сообщил президент команды Гаджи Гаджиев, с российским менеджером его клуб заключил бессрочный контракт.
Предыдущим местом работы Шамиля Газизова была "Уфа", в которой он также занимал должность генерального директора. В концовке прошлого сезона менеджер принял решение уйти в отставку, так как за один календарный год клуб из Башкортостана вылетел и из Российской Премьер-Лиги, и из Первой лиги.
В минувшем сезоне махачкалинское "Динамо" заработало 46 баллов после 34 туров. Команда из Дагестана заняла восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В новом сезоне динамовцы уже успели сыграть в стартовом туре соревнования. Они потерпели поражение от московского "Торпедо" (0:2).
Газизов: у меня было предложение от очень большого клуба РПЛ, но я принял предложение махачкалинского "Динамо"
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов объяснил, почему он решил принять предложение клуба из Дагестана.
Фото: "Чемпионат"