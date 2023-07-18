"Шалимов, безусловно, сильнее Тедеско, Абаскаля и Боаша. Как можно вообще его сравнивать с этими?", — сказал Мостовой.
Отметим, что сейчас Игорь Шалимов находится без работы после ухода из "Урала" летом 2022 года. Доменико Тедеско — бывший главный тренер "Спартака", сейчас тренирует сборную Бельгии. Абаскаль работает в "Спартаке", а Виллаш-Боаш находится без работы.
Сам Мостовой тренирует в Медиалиге команду FightsNights.
Источник: "РБ Спорт".
Мостовой: "Шалимов, безусловно, сильнее Тедеско, Абаскаля и Боаша. Как можно вообще его сравнивать с этими?
Бывший российский футболист Александр Мостовой считает, что тренер Игорь Шалимов сильнее Доменико Тедеско, Гильермо Абаскаля и Андре-Виллаша Боаша.
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