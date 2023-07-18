"Сейчас тренируюсь с "Зенитом-2" просто для поддержания формы. Речь про возвращении не идёт", — сказал Лунёв.
31-летний Лунёв два последних сезона провёл в составе немецкого "Байера", однако за это время вышел на поле в составе леверкузенского клуба лишь в трёх матчах, пропустив в них четыре мяча. Ранее Лунёв также играл за "Зенит" и "Уфу". На его счету есть выступления и за сборную России.
Источник: Sport24.
Лунев — о тренировках с "Зенитом-2": просто для поддержания формы. Речь про возвращении не идет
Российский вратарь Андрей Лунёв объяснил причины тренировок в расположении "Зенита-2".
Фото: ФК "Байер"