"Вернулись и работают под руководством Абаскаля Константин Шильцов, Максим Лайкин и Илья Свинов. Они заслужили свой шанс. Также в составе молодежки тренируются вернувшиеся из аренды Никита Бакалюк, Илья Голосов, Илья Левченко", — сказал Баженов.
Отметим, что Гильермо Абаскаль тренирует "Спартак" с лета 2022 года, заняв вакантное место после ухода Паоло Ваноли. В первом сезоне под руководством испанского специалиста красно-белые заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Новый сезон начнётся для "Спартака" домашней игрой с "Оренбургом", которая пройдёт на "Открытие Банк Арене" 23 июля.
Баженов: Шильцов, Лайкин и Свинов вернулись с аренд и работают под руководством Абаскаля в "Спартаке"
Менеджер "Спартака" по игрокам в аренде Никита Баженов в интервью Rusfootball.info рассказал об арендованных футболистах, вернувшихся в команду и получивших шанс у Гильермо Абаскаля.
Фото: личный архив