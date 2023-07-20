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Набабкин — о матче за Суперкубок: игра дала нам ощущение, что с "Зенитом" сможем бороться за титул

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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин признался, что матч с "Зенитом" (0:0, 4:5 пен) за Суперкубок России придал его команде уверенности в борьбе за победу в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Этот матч дал нам ощущение, что с "Зенитом" сможем бороться за титул. Уверенности в себе прибавилось", — сказал Набабкин.

В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в Российской Премьер-Лиге, победителем в пятый раз подряд стал "Зенит". ЦСКА также выиграл Кубок России, обыграв в финале турнира "Краснодар". Отметим, что новый сезон чемпионата России начнётся для команды Владимира Федотова на выезде: 22 июля ЦСКА сыграет в Екатеринбурге с "Уралом".

Источник: "Чемпионат".


Суперкубок России ЦСКА Зенит Набабкин
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