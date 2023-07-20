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Экс-игрок ЦСКА Афанасьев: в грядущем сезоне можно ожидать сюрпризы. У "Зенита" будут конкуренты за чемпионство

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Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев высказался о предстоящей гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, что в грядущем сезоне можно ожидать сюрпризы. У "Зенита" будут конкуренты за чемпионство", — сказал Афанасьев.

Бывший спортсмен считает, что "Зениту", который выигрывает чемпионат России последние пять лет, навяжут конкуренцию московские команды — "Динамо", ЦСКА, "Спартак", "Локомотив".

Новый сезон чемпионата России начнётся 22 июля.

Источник: "РБ Спорт".


Афанасьев ЦСКА Динамо Локомотив Зенит Спартак
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