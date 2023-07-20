"Думаю, что в грядущем сезоне можно ожидать сюрпризы. У "Зенита" будут конкуренты за чемпионство", — сказал Афанасьев.
Бывший спортсмен считает, что "Зениту", который выигрывает чемпионат России последние пять лет, навяжут конкуренцию московские команды — "Динамо", ЦСКА, "Спартак", "Локомотив".
Новый сезон чемпионата России начнётся 22 июля.
Источник: "РБ Спорт".
Экс-игрок ЦСКА Афанасьев: в грядущем сезоне можно ожидать сюрпризы. У "Зенита" будут конкуренты за чемпионство
Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев высказался о предстоящей гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"