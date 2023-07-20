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Шмаров — об Эраковиче: Кто не хочет играть в команде, ради бога, незаменимых нет. В "Спартаке" все правильно сделали

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Бывший нападающий "Спартака" Валерий Шмаров прокомментировал срыв перехода защитника "Црвены Звезды" Страхини Эраковича в московскую команду.
Фото: ФК "Спартак"
"Кто не хочет играть в команде, ради бога, незаменимых нет. В "Спартаке" все правильно сделали", — сказал Шмаров.

Ранее в "Спартаке" косвенно намекнули, что 22-летний футболист отказался от согласованного с ними контракта и решил продолжить карьеру в другом месте. Эракович договорился о контракте с "Зенитом", который заплатит за него семь миллионов евро, а также ещё 10% с перепродажи игрока в другой клуб. Сообщалось, что защитник сборной Сербии прилетит в Россию на следующей неделе и пройдёт медосмотр.

Источник: Metaratings.


Шмаров Эракович Спартак Зенит Российские трансферы
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