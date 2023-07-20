"Давление на Медину со стороны болельщиков? Мы в "Спартаке" — тут все постоянно играют под давлением, и это нормально. Думаю, Хесус справится", — сказал Литвинов.
Отметим, что 26-летний парагвайский футболист Хесус Медина принял решение покинуть ЦСКА после 1,5 лет в клубе. Он обошёлся в "Спартаку" в сумму от шести до семи миллионов евро, сообщалось, что её красно-белые заплатили одним траншем.
Со "Спартаком" Медина подписал контракт на три года и будет играть за команду в футболке с 19 номером.
Источник: Metaratings.
Литвинов — о Медине: давление со стороны болельщиков? Мы в "Спартаке" — тут все постоянно играют под давлением
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался о возможном давлении на одноклубника Хесуса Медину со стороны болельщиков.
Фото: СЭ