— Интересный специалист. Его "Оренбург" порой радовал глаз. В "Динамо" собрана очень перспективная молодежь. Это и Захарян, и Тюкавин. Если Личка сможет раскрыть полностью их потенциал, то мы получим яркую команду. Единственное – меня смутили слова Лички. Он сказал: есть задача попасть в пятерку или тройку. Я бы оставил только последнюю часть фразы. "Динамо" — клуб с большими традициями, болельщики уже заждались трофеев. Зачем держать в голове 4-5 места?, – передает слова Газзаева "СЭ".
Этим летом Марцел Личка покинул "Оренбург" и стал главным тренером московского "Динамо". На данном посту чешский специалист сменил серба Славишу Йокановича. Бело-голубые подписали контракт с Личкой по схеме "1+1+1". Стороны будут продлевать сотрудничество, если Марцел во главе столичного клуба будет выполнять задачи, поставленные на сезон.
В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу московское "Динамо" заработало 45 баллов за 30 туров. Таким образом, бело-голубые заняли девятое место в турнирной таблице. Отметим, что "Оренбург", главным тренером которого являлся Марцел Личка, набрал 46 очков – он финишировал на седьмой строчке.
Газзаев: меня смутили слова Лички. "Динамо" — клуб с большими традициями. Зачем держать в голове 4-5 места?
Легендарный российский тренер Валерий Газзаев высказался о перспективах чешского специалиста Марцела Лички на посту наставника московского "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"