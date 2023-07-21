"Да, мы уважаем "Зенит", они чемпионы, но нужно выходить и пытаться играть от себя, не трястись. Чтобы не было мысли, что мы две игры уже проиграли, что невозможно победить такую команду", - цитирует Юрана "Матч ТВ".
Сезон 2023/2024 российской Премьер-лиги стартует сегодня, 21 июля, матчем "Динамо" - "Краснодар". В субботу, 22 июля, в рамках первого тура чемпионата России "Пари НН" на своем домашнем поле примет действующих чемпионов "Зенит". Стартовый свисток в Нижнем Новгороде для подопечных Сергея Юрана и Сергея Семака прозвучит в 15:15 по московскому времени.
Юран: мы уважаем "Зенит", но нужно выходить и пытаться играть от себя, не трястись
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ против "Зенита".
Фото: "СЭ"