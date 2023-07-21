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"СЭ": представитель полузащитника "Зенита" Вендела в ближайшее время прибудет в Санкт-Петербург

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Представитель бразильского хавбека "Зенита" Вендела в ближайшее время вылетит в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с руководством клуба.
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, представитель хавбека "Зенита" Вендела в ближайшее время прибудет в Санкт-Петербург для встречи с руководством клуба. Как сообщается, стороны намерены обсудить будущее бразильского футболиста.

Вендел, играющий на позиции центрального полузащитник, защищает цвета "сине-бело-голубых" с октября 2020 года. Летом прошлого года бразилец продлил контракт с "Зенитом" до июня 2027 года. В минувшем сезоне 25-летний игрок провел за клуб с берегов Невы 33 матча, забил 9 мячей и отдал 5 голевых ассистов.

Источник: "СЭ"


Зенит Вендел
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