– Олусегун остается. Клуб и игрок приняли решение, что он этот сезон проводит в "Краснодаре". Я рекомендовал ему остаться, он согласился, — передает слова Мкртчяна "СЭ".
С июля 2022 года 21-летний Олакунле Олусегун принадлежит "Краснодару". Его действующее соглашение с "быками" рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в два миллиона евро. Отметим, что в июле 2022 года Олусегун подписал контракт с клубом "Виста". Но несколько месяцев спустя он покинул клуб из Геленджика и перебрался в датский клуб "Фремад".
Тигран Мкртчян: Олусегун остается в "Краснодаре"
Президент футбольного клуба "Виста" Тигран Мкртчян прояснил будущее нападающего "Краснодара" Олакунле Олусегуна, который ранее выступал в его команде.
Фото: ФК "Краснодар"