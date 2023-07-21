– Малком и Вендел — важные игроки для команды, но "Зенит" будет фаворитом РПЛ даже без них. У "Зенита" очень сильный состав и много игроков на одну позицию. "Спартак" не станет чемпионом в этом сезоне, они будут бороться за тройку, но никак не за чемпионство. Равных соперников в борьбе за чемпионство у "Зенита" сейчас просто нет, — передает слова Смородской "РБ Спорт".
На протяжении последних пяти лет Российскую Премьер-Лигу выигрывает петербургский "Зенит". В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу сине-бело-голубые набрали 70 баллов, проведя 30 матчей. Серебряные медали отечественного первенства достались футболистам московского ЦСКА. "Армейцы" заработали 58 очков. Третье место осталось за столичным "Спартаком", который сумел набрать 54 балла.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует сегодня, 21 июля. Программу первого тура откроет матч между московскими "Динамо" и "Краснодаром" (начало игры запланировано на 19:00 по столичному времени).
Смородская: "Спартак" не станет чемпионом в новом сезоне РПЛ
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мыслями о борьбе за золотые медали в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"