– Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в ее расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович. Надо обращать внимание и на его семейные проблемы. Он потерял тетю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолет. Надо по-человечески это оценивать, — цитирует Медведева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист петербургского "Зенита" Вендел этим летом хочет сменить клубную прописку и покинуть Российскую Премьер-Лигу. По сведениям бразильской прессы, в стан сине-бело-голубых полузащитник летит для того чтобы договориться о своем переходе во "Фламенго".
25-летний Вендел является футболистом петербургского "Зенита" с октября 2020 года. Действующий контракт бразильца с клубом с берегов Невы рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 24 миллиона евро. В составе сине-бело-голубых он в общей сложности провел 88 матчей, забил 15 мячей и оформил 13 результативных передач.
Гендиректор "Зенита": Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел возвращается в Россию.
Фото: ФК "Зенит"