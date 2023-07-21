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Слуцкий и Генич поспорили на новый iPhone, поставив на победителя РПЛ

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Бывший главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий и комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поспорили на то, кто станет чемпионом РПЛ в новом сезоне.
Фото: YouTube
Они заключили пари в эфире "Коммент. Превью". Слуцкий заявил, что чемпионат России в шестой раз подряд выиграет "Зенит". В свою очередь Слуцкий заявил, что чемпионом станет другая команда. Но её он называть не стал.

"На деньги от продажи Малкома "Зенит" покупает пару бразильцев. Если мы говорим о Нересе, то это прям топовый игрок. Высочайший уровень. И продолжится всё то же самое.

Тогда твой прогноз не сбудется. Ты говоришь, что "Зенит" не будет чемпионом. А я говорю, что будет. Спорим на iPhone?" - сказал Слуцкий.


Генич Слуцкий Зенит
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