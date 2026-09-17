На данный момент таблицу возглавляет «Краснодар» с 20 очками в активе.
«Прошло восемь туров, но уже можно выделить пул команд, которые разыграют чемпионство в этом сезоне: «Краснодар», «Спартак» и «Зенит». Сейчас у всех них есть некий спад, но тем не менее по уровню футболистов эти команды сильно выделяются на фоне остальных. Особенно из-за травмы Кривцова сильно сдал «Краснодар», но я думаю, они найдут внутренние ресурсы. Еще к этому списку добавлю «Динамо»: Шварц — отличный тренер, они еще дадут огня в этом сезоне. Списывать их не стоит», — сказал Андреев.
После восьми туров кубанский клуб лидирует с 20 очками и на один балл опережает идущий вторым «Спартак».
В девятом туре «Краснодар» 17 сентября сыграет на выезде с «Оренбургом».
Экс-спортивный директор «Оренбурга» назвал претендентов на титул в этом сезоне: есть неожиданный кандидат
Экс-спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в беседе с Rusfootball.info высказался о претендентах на титул в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"