Экс-спортивный директор «Оренбурга» назвал претендентов на титул в этом сезоне: есть неожиданный кандидат

Экс-спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в беседе с Rusfootball.info высказался о претендентах на титул в этом сезоне РПЛ.

Фото: ФК "Динамо"





«Прошло восемь туров, но уже можно выделить пул команд, которые разыграют чемпионство в этом сезоне: «Краснодар», «



После восьми туров кубанский клуб лидирует с 20 очками и на один балл опережает идущий вторым «Спартак».



В девятом туре «Краснодар» 17 сентября сыграет на выезде с «Оренбургом». На данный момент таблицу возглавляет « Краснодар » с 20 очками в активе.«Прошло восемь туров, но уже можно выделить пул команд, которые разыграют чемпионство в этом сезоне: «Краснодар», « Спартак » и « Зенит ». Сейчас у всех них есть некий спад, но тем не менее по уровню футболистов эти команды сильно выделяются на фоне остальных. Особенно из-за травмы Кривцова сильно сдал «Краснодар», но я думаю, они найдут внутренние ресурсы. Еще к этому списку добавлю « Динамо »: Шварц — отличный тренер, они еще дадут огня в этом сезоне. Списывать их не стоит», — сказал Андреев.После восьми туров кубанский клуб лидирует с 20 очками и на один балл опережает идущий вторым «Спартак».В девятом туре «Краснодар» 17 сентября сыграет на выезде с «Оренбургом».

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