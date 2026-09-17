Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
16:15
КраснодарНе начат
Акрон
18:30
АхматНе начат
Ростов
18:30
ДинамоНе начат
Динамо Мх
20:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Текстильщик
17:00
РоторНе начат
Торпедо
19:00
ВелесНе начат
Нижний Новгород
19:00
ЛенинградецНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ОФИ
19:45
ХоффенхаймНе начат
Левски
19:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Реал Сосьедад
22:00
БорнмутНе начат
Бешикташ
22:00
МарсельНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ЛехНе начат
Лиллестрем
22:00
ТорренсеНе начат
Ювентус
22:00
НЕКНе начат
Селтик
22:00
ФеренцварошНе начат
Виктория П
22:00
ЮнионНе начат

Экс-спортивный директор «Оренбурга» назвал претендентов на титул в этом сезоне: есть неожиданный кандидат

Экс-спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в беседе с Rusfootball.info высказался о претендентах на титул в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
На данный момент таблицу возглавляет «Краснодар» с 20 очками в активе.

«Прошло восемь туров, но уже можно выделить пул команд, которые разыграют чемпионство в этом сезоне: «Краснодар», «Спартак» и «Зенит». Сейчас у всех них есть некий спад, но тем не менее по уровню футболистов эти команды сильно выделяются на фоне остальных. Особенно из-за травмы Кривцова сильно сдал «Краснодар», но я думаю, они найдут внутренние ресурсы. Еще к этому списку добавлю «Динамо»: Шварц — отличный тренер, они еще дадут огня в этом сезоне. Списывать их не стоит», — сказал Андреев.

После восьми туров кубанский клуб лидирует с 20 очками и на один балл опережает идущий вторым «Спартак».

В девятом туре «Краснодар» 17 сентября сыграет на выезде с «Оренбургом».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится