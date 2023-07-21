— Был удивлен. Бальбуэна — опытный игрок, тут вопросов нет, но, когда была непростая ситуация, он рванул из РПЛ. Я думал, что Захаряна или Тюкавина выберут вице-капитанами. Есть Паршивлюк, Фомин, Шушин — для меня это футболисты, чья карьера уже на сходе. Я думал, что "Динамо" будет всем видом показывать, что у нас есть вектор на молодых и мы им доверяем, а тут двоякое впечатление, — передает слова Сафонова Metaratings.
Ранее пресс-служба московского "Динамо" назвала нового капитана команды на сезон 2023-2024. Им оказался парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна. Отметим, что южноамериканец лишь две недели назад вернулся в расположение российского клуба. В прошлом сезоне он приостанавливал контракт со столичными, чтобы на правах аренды выступать за бразильский "Коринтианс".
Фабиану Бальбуэне 31 год. Он стал футболистом московского "Динамо" в 2021 года. Действующее соглашение защитника с бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. В составе российской клуба он в общей сложности сыграл 32 матча и забил три гола.
Сафонов – о назначении Бальбуэны капитаном "Динамо": когда была непростая ситуация, он рванул из РПЛ
Известный российский агент Алексей Сафонов отреагировал на новость о том, что парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна стал новым капитаном московского "Динамо".
Фото: РПЛ