— Игра до нашего первого гола была 50 на 50. У "Динамо" было пару ударов издалека, но хорошо сыграл наш вратарь. До этого первого гола обе команды не то чтобы играли в самом высоком темпе, но все же это первый матч сезона. Мы удовлетворены нашей игрой, тем более после первого гола, мы пошли дальше. Скажу, что все игроки команды сыграли хорошо. В середине поля хочу отметить, что хорошо мы себя проявили, создавали преимущество, — цитирует Ивича "Матч ТВ".
Сегодня, 21 июля 2023 года, стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Программу первого тура чемпионата страны открыл матч между московским "Динамо" и "Краснодаром". Поединок завершился со счетом 1:3 в пользу "быков". В составе гостей забитыми мячами отметились нападающий "быков" Джон Кордоба, полузащитник Александр Черников и вингер Жоау Батчи. У хозяев единственный гол забил Федор Смолов.
В следующем туре чемпионата России по футболу "Краснодар" сразится дома с "Сочи" (30 июля). "Динамо" в гостях сыграет против самарских "Крыльев Советов" (29 июля).
Ивич – о победе над "Динамо": игра до нашего первого гола была 50 на 50, но мы хорошо себя проявили
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал победу своей команды над "Динамо" в первом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"