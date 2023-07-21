— Конечно, он очень важен для нас. Даже не нужно тратить время, чтобы говорить об том. Думаю, в лиге он самый лучший полузащитник. Насколько он хорош как игрок, настолько хорош и как человек. Желаю ему всего наилучшего. Рад, что он с нами. Но я не буду останавливать игрока, если у него есть желание уехать в Европу. Рад, что мои футболисты интересны клубам из ведущих чемпионатов, — передает слова Ивича "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. По слухам, в услугах футболиста сборной Армении заинтересованы команды из Италии, Нидерландов и Германии.
23-летний Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Он выступает за первую команду "быков" с 2021 года. Действующий контракт полузащитника с клубом из чемпионата России рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского футболиста в 12 миллионов евро.
Ивич: Сперцян – лучший полузащитник РПЛ, но я не буду останавливать игрока, если он захочет уехать в Европу
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич высказался о возможном уходе из своей команды полузащитника Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"