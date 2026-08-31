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Агент Дивеева рассказал, в какой клуб мог перейти защитник

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника Игоря Дивеева, рассказал, в каком клубе мог продолжить карьеру его клиент.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Еремина, Дивеев мог перейти в "Галатасарай".

- У нас было предложение от "Галатасарая". Когда Игорь еще выступал за ЦСКА.

Мы вели предметный разговор, с президентом "Галатасарая" общались. Но тогда трансфер не состоялся по ряду причин, в том числе, и из-за условий перехода для Игоря, - приводит слова агента "РБ Спорт".

Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в петербургский "Зенит" зимой текущего года в рамках сделки по обмену на Лусиано Гонду. Защитник заключил с петербуржцами контракт до лета 2029 года. Рыночная стоимость 26-летнего защитника оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро, на его счету 20 матчей в составе национальной команды России и 1 забитый мяч.

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