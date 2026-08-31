"Ливерпуль" объявил о подписании Брэдли Баркола. Футболист будет выступать под 29-м номером. По информации СМИ, сумма трансфера составила 140 миллионов евро.
Баркола выступал в составе французского "ПСЖ" с конца лета 2023 года. Всего на его счету 152 матча, 39 голов и 37 результативных передач за клуб. Трансферная стоимость 23-летнего нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 90 миллионов евро.
Официально: "Ливерпуль" подписал нападающего из "ПСЖ"
"Ливерпуль" объявил о подписании дорогостоящего вингера.
Фото: ФК "Ливерпуль"