Официально: "Ливерпуль" подписал нападающего из "ПСЖ"

"Ливерпуль" объявил о подписании дорогостоящего вингера.

Фото: ФК "Ливерпуль"

"Ливерпуль" объявил о подписании Брэдли Баркола. Футболист будет выступать под 29-м номером. По информации СМИ, сумма трансфера составила 140 миллионов евро.



Баркола выступал в составе французского "ПСЖ" с конца лета 2023 года. Всего на его счету 152 матча, 39 голов и 37 результативных передач за клуб. Трансферная стоимость 23-летнего нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 90 миллионов евро.

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ПСЖ