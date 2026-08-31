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Сулейманов может вернуться в РПЛ из МЛС этой зимой

Воспитанник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов может вернуться в Россию из США в зимнее трансферное окно.
Фото: Getty Images
По информации источника, "Канзас-Сити" не планирует продлевать контракт с Магомедом-Шапи Сулеймановым. Ближе к зиме сторона игрока будет выходить на клубы РПЛ с предложением его услуг. В числе приоритетов - возвращение в "Краснодар".

Сулейманов выступает в МЛС с февраля 2025 года. Всего за "Канзас-Сити" правый вингер провел 53 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца декабря 2026 года.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

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