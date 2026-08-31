По информации источника, в "Монако" готовы продать Александра Головина менее чем за 20 миллионов евро из-за финансовых проблем в клубе. Отмечается, что в руководстве хотят освободиться от высокой зарплаты игрока. В свою очередь, Сергей Семак и Константин Зырянов хотят видеть футболиста в команде.
Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако" в конце июля 2018 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 270 матчей, забил 40 голов и отдал 47 голевых передач. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Отметим, что трансферное окно в России работает до 11 сентября.
Источник: журналист Анар Ибрагимов
"Монако" хочет продать Головина "Зениту" - источник
Александр Головин может перейти в российский клуб уже в это трансферное окно.
Фото: ФК "Монако"