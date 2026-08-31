Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Спартак Кострома
19:30
РоторНе начат

"Монако" хочет продать Головина "Зениту" - источник

Александр Головин может перейти в российский клуб уже в это трансферное окно.
Фото: ФК "Монако"
По информации источника, в "Монако" готовы продать Александра Головина менее чем за 20 миллионов евро из-за финансовых проблем в клубе. Отмечается, что в руководстве хотят освободиться от высокой зарплаты игрока. В свою очередь, Сергей Семак и Константин Зырянов хотят видеть футболиста в команде.

Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако" в конце июля 2018 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 270 матчей, забил 40 голов и отдал 47 голевых передач. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Отметим, что трансферное окно в России работает до 11 сентября.

Источник: журналист Анар Ибрагимов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится