На сайте РФС указано, что КДК рассмотрит удаление Игоря Дивеева за грубое нарушение. Отмечается, что футболист приглашен на заседание. Также в повестку заседания включен вопрос поведения фанатов воронежского клуба.
В субботу, 29 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между "Факелом" и "Зенитом". В компенсированное ко второму тайму время сине-бело-голубые вышли вперед благодаря реализованному пенальти.
Защитник петербургского клуба Игорь Дивеев получил прямую красную карточку за фол на Николае Гиоргобиани на 85-й минуте встречи.
Дивеев приглашен на заседание КДК РФС после матча с "Факелом"
Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит удаление Игоря Дивеева в матче "Зенит" - "Факел".
Фото: ФК "Зенит"