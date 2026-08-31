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Дивеев приглашен на заседание КДК РФС после матча с "Факелом"

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит удаление Игоря Дивеева в матче "Зенит" - "Факел".
Фото: ФК "Зенит"
На сайте РФС указано, что КДК рассмотрит удаление Игоря Дивеева за грубое нарушение. Отмечается, что футболист приглашен на заседание. Также в повестку заседания включен вопрос поведения фанатов воронежского клуба.

В субботу, 29 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между "Факелом" и "Зенитом". В компенсированное ко второму тайму время сине-бело-голубые вышли вперед благодаря реализованному пенальти.

Защитник петербургского клуба Игорь Дивеев получил прямую красную карточку за фол на Николае Гиоргобиани на 85-й минуте встречи.

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