– Как выступит Дзюба в новом сезоне? Продолжит делать свою работу — забивать голы. Возраст? Не надо смотреть в паспорт, Артем еще несколько лет будет играть на высоком уровне, — передает слова Семина "РБ Спорт".
34-летний Артем Дзюба выступает за московский "Локомотив" с февраля 2023 года. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги нападающий "железнодорожников" сумел принять участие в 11 матчах. Дзюба записал на свой счет восемь забитых мячей и пять результативных передач. Его действующее соглашение со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года (игрок и команда могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию еще на 12 месяцев).
Семин: Дзюба в новом сезоне продолжит забивать. Не надо смотреть в его паспорт
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о перспективах форварда "железнодорожников" Артема Дзюбы в новом сезоне.
Фото: "Чемпионат"