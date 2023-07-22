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Олусегун: сейчас у меня есть возможности уйти, но я остаюсь в "Краснодаре" и хочу играть здесь

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Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун ответил на вопрос о том, почему он этим летом решил остаться в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Матч ТВ"
— Я поговорил со своей семьей, и вместе мы решили, что сейчас нам лучше всего в России. Именно поэтому мое мнение поменялось — сейчас я хочу играть за "Краснодар". Были ли варианты продолжения карьеры? Да были, и сейчас тоже есть возможности уйти, но, повторюсь, я остаюсь в "Краснодаре" и хочу играть здесь. Ко мне был интерес от клубов из топ-5 лиг Европы, также были команды из других стран, — передает слова Олусегуна Sport24.

11 июня 2023 года "Краснодар" сыграл против московского ЦСКА в Суперфинале Кубка России по футболу. "Быки" потерпели поражение от "армейцев" (1:1, 5:6 в серии пенальти). После той встречи нападающий Олакунле Олусегун заявил о том, что он в последний раз выходил на поле в футболке южан.

21-летний Олусегун перебрался в "Краснодар" в июле 2022 года. Действующий контракт футболиста из Нигерии с командой Российской Премьер-Лиги рассчитано до 30 июня 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в два миллиона евро. В составе "быков" Олакунле в общей сложности провел 41 матч. Ему удалось записать на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.


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