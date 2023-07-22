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Парфенов — о Медине в "Спартаке": в мое такое сложно представить — я после каждого дерби в подъезд бы не зашел

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Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Парфёнов прокомментировал переход в команду полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
Фото: ФК "Тосно"
"В начале 90-х были же такие переходы. Просто время такое было. Женька Бушманов, Леонидас… Если брать мое время, то такое сложно представить — я после каждого дерби в подъезд бы не зашел, очень много анализа матча бы услышал", — сказал Парфёнов.

Отметим, что 26-летний Хесус Медина стал игроком ЦСКА в январе 2022 года, перейдя на правах свободного агента. С московской командой Медина выиграл Кубок России и финишировал вторым в Российской Премьер-Лиге. В июле 2023 года стало известно, что игроком интересуется "Спартак". Красно-белые заплатили за парагвайца около шести миллионов евро, подписав с ним контракт на три сезона.

Источник: "РБ Спорт".


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