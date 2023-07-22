"ЦСКА полностью готов к старту РПЛ. Армейцы готовы побороться за первое место, команда показала это в матче за Суперкубок", — сказал Боков.
Первый матч для московской команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги состоится сегодня, 22 июля. Команда Владимира Федотова прилетела в Екатеринбург, где сыграет с местным "Уралом". Встреча начнётся в 13:00 мск.
Отметим, что в прошлом сезоне ЦСКА занял в чемпионате России второе место, пропустив вперёд лишь "Зенит".
Источник: "РБ Спорт".
Боков: ЦСКА полностью готов к старту РПЛ и может побороться за первое место
Бывший футболист ЦСКА Максим Боков считает, что московская команда полностью готова к старту Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА