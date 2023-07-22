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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
2 - 1 2 1
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
П1 6.6X 3.1П2 1.75
Локомотив
17:30
РубинНе начат
П1 1.9X 4П2 4.1
Ахмат
20:00
Крылья СоветовНе начат
П1 2.3X 3.65П2 3.2
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Боков: ЦСКА полностью готов к старту РПЛ и может побороться за первое место

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Бывший футболист ЦСКА Максим Боков считает, что московская команда полностью готова к старту Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА полностью готов к старту РПЛ. Армейцы готовы побороться за первое место, команда показала это в матче за Суперкубок", — сказал Боков.

Первый матч для московской команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги состоится сегодня, 22 июля. Команда Владимира Федотова прилетела в Екатеринбург, где сыграет с местным "Уралом". Встреча начнётся в 13:00 мск.

Отметим, что в прошлом сезоне ЦСКА занял в чемпионате России второе место, пропустив вперёд лишь "Зенит".

Источник: "РБ Спорт".


Боков ЦСКА
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