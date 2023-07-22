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Семак — об отсутствии Малкома в старте: пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему нападающий Малком не вышел в стартовом составе команды на матч с "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"
"Что касается Малкома, то пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков", — сказал Семак.

Напомним, подписать 26-летнего Малкома хочет саудовский клуб "Аль-Хиляль", готовый заплатить за бразильского легионера около 50 миллионов евро. Малком играет за российскую команду с лета 2019 года, когда перешёл из "Барселоны" за 40+5 миллионов евро. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

Источник: "Матч ТВ".


Семак Малком Зенит
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