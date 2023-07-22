"Готова ли команда к сезону? Это покажут только дальнейшие игры, весь сезон. Мы видим, что ребята сегодня боролись, бежали, прессинговали по ходу всего матча. Думаю, что та тяжелая работа, которую сделали, поможет футболистам", - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
Матч 1-го тура чемпионата России 2023/2024, в котором столичный "Локомотив" принимал на своем поле "Рубин", завершился ничейным исходом со счетом 2:2. Команды забили по голу в каждом из таймов, но так и не сумели выявить победителя. "Железнодорожники" ушли от поражения в самой концовке встречи на 87-й минуте, усилиями французского нападающего Вильсона Изидора, вышедшего на замену на 71-й минуте игры.
Галактионов: готовность "Локомотива" к сезону покажут только дальнейшие игры
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Рубина" (2:2).
Фото: ФК "Локомотив"