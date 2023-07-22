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"Локомотив" близок к продлению контракта с полузащитником Карпукасом

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных поделился информацией о ситуации с пролонгацией соглашения с хавбеком Артемом Карпукасом.
Фото: "Чемпионат"
"Мы действительно близки к тому, чтобы согласовать контракт Карпукаса. Учитывая, что клуб живет в определенных финансовых рамках, они будут подписаны на тех условиях, которые будут устраивать клуб", - цитирует Нагорных "Матч ТВ".

Артем Карпукас, играющий на позиции опорного полузащитника, является воспитанником московского "Локомотива". Действующее соглашение между сторонами истекает в конце мая 2025 года. Футболист дебютировал за основную команду в чемпионате России в апреле прошлого года. 21-летний хавбек в прошлом сезоне принял участие в 35 матчах за "железнодорожников", забил два гола и отдал одну результативную передачу.


Нагорных Локомотив Карпукас
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