В летнее трансферное окно "Ростов" подписал контракты с полузащитником Романом Акбашевым, вингером Алексеем Ионовым, хавбеком Мохаммадом Мохеби и защитником Евгением Черновым, однако футболисты отсутствуют в заявке команды на официальном сайте РПЛ. По информации источника, на "Ростов" наложен запрет на регистрацию новых игроков из-за проблем с переводом средств за нападающего "Норчепинга" Понтуса Альмквиста. Сообщается, что шведский клуб не смог снять средства и отправил их обратно в Россию. В данный момент ростовчане пытаются получить от шведов документы, которые позволили бы снять этот запрет.
Таким образом, новички ростовчан могут пропустить первый тур нового сезона РПЛ против "Факела", который состоится в воскресенье, 23 июля, в Ростове-на-Дону.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: на "Ростов" наложен запрет на регистрацию новичков. Игроки могут пропустить 1-й тур РПЛ
"Ростов" не может внести в заявку новичков команды на новый сезон РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"