"Может быть, еще не нашли место на поле Фассону. Но он с самого начала был игроком не уровня РПЛ. Это слабый игрок, поэтому думаю, что дальше ему будут меньше доверять", — сказал Наумов.
22-летний Фассон стал игроком "Локомотива" летом 2022 года. Практически сразу же футболист получил разрыв крестообразной связки колена и не играл до апреля 2023 года. Всего за железнодорожников защитник провёл три матча, не отметившись результативными действиями.
Источник: Metaratings.
Экс-президент "Локо" Наумов: Фассон — не игрок уровня РПЛ. Он слабый
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов после матча команды с "Рубином" (2:2) в первом туре РПЛ заявил, что защитник Лукас Фассон не соответствует уровню лиги.
Фото: ФК "Локомотив"