"Хотел бы получить паспорт РФ? В будущем — да, конечно. Уже думаю об этом", — сказал Олусегун.
21-летний Олусегун играет за "Краснодар" с августа 2021 года, спустя сезон российский клуб выкупил его контракт. В 41-м матче за "Краснодар" на его счету шесть голов и четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
Источник: Sport24.
Олусегун: хотел бы получить паспорт РФ? В будущем — да, конечно. Уже думаю об этом
Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун рассказал, что хотел бы получить паспорт гражданина Российской Федерации.
Фото: Getty Images