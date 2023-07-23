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Газзаев: у ЦСКА в новом сезоне одна задача — стать чемпионом. Но после игры с "Уралом" сложновато это утверждать

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Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о том, какая задача перед "армейцами" должна стоять в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images
– На мой взгляд, у ЦСКА в новом сезоне одна задача — стать чемпионом. После победы в Кубке России и серебряных медалей первенства страны стоит такая задача. Но после игры с "Уралом" стало сложновато утверждать об этом, — передает слова Газзаева "Чемпионат".

Накануне, 22 июля 2023 года, московский ЦСКА стартовал в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. "Армейцы" в первом туре соревнования сыграли против екатеринбургского "Урала". Команда Владимира Федотова неудачно провела гостевой матч, проиграв своему сопернику со счетом 1:2.

В минувшем чемпионата России по футболу столичный ЦСКА сумел занять вторую строчку в турнирной таблице. Что касается Кубка страны, то в этом турнире "армейцы" стали победителями.


Газзаев ЦСКА Урал
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