– На мой взгляд, у ЦСКА в новом сезоне одна задача — стать чемпионом. После победы в Кубке России и серебряных медалей первенства страны стоит такая задача. Но после игры с "Уралом" стало сложновато утверждать об этом, — передает слова Газзаева "Чемпионат".
Накануне, 22 июля 2023 года, московский ЦСКА стартовал в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. "Армейцы" в первом туре соревнования сыграли против екатеринбургского "Урала". Команда Владимира Федотова неудачно провела гостевой матч, проиграв своему сопернику со счетом 1:2.
В минувшем чемпионата России по футболу столичный ЦСКА сумел занять вторую строчку в турнирной таблице. Что касается Кубка страны, то в этом турнире "армейцы" стали победителями.
Газзаев: у ЦСКА в новом сезоне одна задача — стать чемпионом. Но после игры с "Уралом" сложновато это утверждать
Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о том, какая задача перед "армейцами" должна стоять в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
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