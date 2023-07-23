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Акрон2 тайм
Сокол
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Сенников: у защитников "Локо" были ошибки при голах "Рубина", но видно, что команда целостная

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Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о выступлении команды в первом туре Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники сыграли дома с "Рубином" (2:2).
Фото: РИА Новости
"Считаю, что у игроков центральной зоны защиты были ошибки при пропущенных мячах "Локомотива"... Но в целом видно, что "Локомотив" является такой целостной командой, было много хороших эпизодов", — сказал Сенников.

Отметим, что "Локомотиву" пришлось дважды отыгрываться после голов казанской команды. В следующем матче команда Михаила Галактионова сыграет с "Уралом" дома в матче Кубка России, а затем встретится с воронежским "Факелом" на выезде в матче чемпионата страны.

Источник: ТАСС.


Сенников Локомотив
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