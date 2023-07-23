"Если "Фенербахче" решит продать Луана Переса и начать сезон с пятью защитниками, то будет рассматривать Рошу. Сейчас это не серьезный интерес, однако он действительно есть", — сказал Кул.
28-летний Виллиан Роша выступает за ЦСКА с лета 2022 года. За московскую команду в 33 матчах бразильский футболист забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Источник: "Спорт-экспресс".
Турецкий журналист: у "Фенербахче" есть интерес к Виллиану Роше, но его нельзя назвать серьёзным
Турецкий журналист Селим Кул рассказал, что у "Фенербахче" действительно есть интерес к защитнике ЦСКА Виллиану Роше, но сейчас его нельзя назвать серьёзным.
Фото: ПФК ЦСКА