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Агент Чекичи: помимо интереса ЦСКА, Эндри находится в списке "Спартака"

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Агент албанского хавбека Эндри Чекичи Братислав Ристич прокомментировал возможный переход игрока в российский клуб.
Фото: Getty Images
"Помимо интереса со стороны ЦСКА, Эндри находится в списке "Спартака". Конечно, у игрока есть большой интерес приехать в Россию, но мы посмотрим в ближайшие дни", - цитирует агента Sport24.

26-летний атакующий полузащитник Эндри Чекичи сейчас находится в статусе свободного агента. Последник клубом албанского хабвека был турецкий "Коньяспор", контракт с которым истек этим летом. На счету футболиста 24 игры за "Коньяспор" в минувшем сезоне, в которых албанец забил два мяча и одна голевая передача. Также в его активе 11 матчей и 1 гол за сборную Албании. Transfermarkt оценивает Чекичи в 3,2 миллиона евро.


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