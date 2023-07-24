По сведениям источника, руководство сине-бело-голубых заинтересовано в том, чтобы заполучить 18-летнего уроженца Саратова на замену лучшему бомбардиру РПЛ Малкому, который, по подтвержденной информации, отправится на Ближний Восток. Финалист клубного ЧМ-2023 "Аль-Хиляль" выложит за Малкома 60 млн евро.
Отмечается, что вундеркинд "Локомотива" - не единственный претендент на замену натурализованному уроженцу Сан-Паулу. Ходили слухи об интересе "Зенита" к футболисту "Бенфики" Давиду Нересу. Команда Сергея Семака стартовала в РПЛ с победы над "Пари НН" со счетом 2:0.
Источник: "РБ Спорт"
18-летний полузащитник "Локомотива" Пиняев может заменить Малкома в "Зените"
Полузащитник "Локомотива" Сергей Пиняев возглавляет список претендентов на замену атакующему полузащитнику "Зенита" Малкому, который перешел в саудовский клуб "Аль-Хиляль".
Фото: ФК "Зенит"