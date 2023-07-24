Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
18:00
НефтехимикНе начат
П1 1.81X 3.65П2 4.2
Химки
19:30
ТорпедоНе начат
П1 2.65X 3.35П2 2.65
 Реклама лига ставок Сделать ставку

18-летний полузащитник "Локомотива" Пиняев может заменить Малкома в "Зените"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Локомотива" Сергей Пиняев возглавляет список претендентов на замену атакующему полузащитнику "Зенита" Малкому, который перешел в саудовский клуб "Аль-Хиляль".
Фото: ФК "Зенит"
По сведениям источника, руководство сине-бело-голубых заинтересовано в том, чтобы заполучить 18-летнего уроженца Саратова на замену лучшему бомбардиру РПЛ Малкому, который, по подтвержденной информации, отправится на Ближний Восток. Финалист клубного ЧМ-2023 "Аль-Хиляль" выложит за Малкома 60 млн евро.

Отмечается, что вундеркинд "Локомотива" - не единственный претендент на замену натурализованному уроженцу Сан-Паулу. Ходили слухи об интересе "Зенита" к футболисту "Бенфики" Давиду Нересу. Команда Сергея Семака стартовала в РПЛ с победы над "Пари НН" со счетом 2:0.

Источник: "РБ Спорт"


Зенит Локомотив Пиняев Малком Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится