Заметим, что Соболев не смог принять участия в игре против "Оренбурга" из-за дисквалификации, которую уроженец Барнаула заработал в концовке минувшего чемпионата. Вместе с ним за матчем с трибуны наблюдал капитан красно-белых Георгий Джикия. На защитника "Спартака" также была наложена дисквалификация за нецензурную брань в адрес рефери.
– По эмоциям хороший матч. Будет ли борьба с "Зенитом"? Посмотрим, не буду говорить громких слов. Конечно, хочется выиграть и золотые медали, и Кубок…
Джикия тискал мою голову после одного из голов "Спартака"? Это эмоции, все нормально, – приводит слова Соболева "РБ Спорт".
Игра между "Спартаком" и "Балтикой" в рамках 2-го тура РПЛ запланирована на понедельник, 31 июля. В четверг команда Гильермо Абаскаля встретится с "Краснодаром" в кубковой встрече.
Нападающий "Спартака" Соболев – о чемпионской гонке с "Зенитом": не буду говорить громких слов
Форвард московского "Спартака" Александр Соболев подвел итог волевой победы в домашнем матче стартового тура РПЛ над "Оренбургом" (3:2) и поделился состоянием своего здоровья.
Фото: ФК "Спартак"