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Форвард "Спартака" Соболев – о том, когда вернется на поле: надеюсь сыграть в следующем туре РПЛ с "Балтикой"

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Нападающий "Спартака" Александр Соболев после волевой победы в родных стенах над "Оренбургом" (3:2) в матче стартового тура РПЛ рассказал о состоянии здоровья.
Фото: ФК "Спартак"
– Мое здоровье? Все хорошо, надеюсь сыграть в следующем туре РПЛ с "Балтикой", – поделился Соболев в интервью с "РБ Спорт".

Соболев не смог принять участия в игре против "Оренбурга" (3:2) из-за дисквалификации, которую уроженец Барнаула заработал в концовке минувшего чемпионата. Вместе с ним за матчем с трибуны наблюдал капитан красно-белых Георгий Джикия. На защитника "Спартака" также была наложена дисквалификация за нецензурную брань в адрес рефери.

Игра между "Спартаком" и "Балтикой" в рамках 2-го тура РПЛ запланирована на понедельник, 31 июля. В четверг команда Гильермо Абаскаля встретится с "Краснодаром" в 1-м туре групповой стадии Кубка страны.


Спартак Балтика Соболев Оренбург
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