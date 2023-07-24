– Из "Локомотива" никто на меня не выходил. Мне никто не звонил, как и никто и ничего не сообщал. Я видел новости в СМИ. Конечно же, не мог их не видеть – мне присылали. Но на этом все. Если бы что-то было, то, наверное, я бы знал. Я в "Спартаке" и отлично себя чувствую. Я игрок "Спартака" – на этом можно закрывать историю, – цитирует Зиньковского "Чемпионат".
Между "Спартаком" и Антоном Зиньковским заключен многолетний контракт до конца сезона-2026/27. Его рыночная стоимость оценивается в 4 млн евро. 27-летний вингер перебрался на "Открытие Банк Арена" год назад из самарских "Крыльев Советов". В мартовское окно он дебютировал в составе национальной сборной России. В общей сложности он провел 37 матчей за "Спартак", отметившись в них 3 голами и 7 результативными передачами. Этим летом Зиньковского активно сватали в "Локомотив", однако сам футболист решительно отвергал наличие предложений от "железнодорожников".
Зиньковский: я игрок "Спартака" – на этом можно закрывать историю с возможным трансфером в "Локомотив"
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский призвал поставить точку в его саге с переходом в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Спартак"