Губерниев: идеальный вариант для Черчесова – "Металлист" Королев. Станислав Саламович, это вызов, и вы должны его принять

Известный комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев потроллил бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова после его увольнения из "Ференцвароша".

Фото: "Матч ТВ"

– С моей точки зрения, идеальный вариант для Станислава Черчесова, с учетом того, что он дядька обеспеченный – это "Металлист" Королев. Команда испытывает определенные сложности. Черчесов ее может не только тренировать, но еще и содержать. Это будет абсолютно новый уровень: в Московской области, в великом наукограде. Станислав Саламович, это вызов, и вы должны его принять, – заявил Губерниев в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".



Станислав Черчесов лишился работы после сенсационного разгромного поражения 0:3 и вылета от чемпиона Фарерских островов "Клаксвику" в стартовом раунде квалификации Лиги чемпионов. Ранее во главе с российским специалистом "фради" дважды подряд побеждали в национальном первенстве, однако фиаско на международной арене руководство клуба Черчесову не простило и отправило его на биржу труда. Станислав Саламович тренировал "Ференцварош" с 2021 года.