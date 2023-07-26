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Агент Роши: интереса со стороны "Фламенго" нет. Виллиан не рассматривает уход из ЦСКА

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Маркос Тито, агент защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, отреагировал на слухи о том, что его клиент может оказаться в бразильском "Фламенго".
Фото: ПФК ЦСКА
– На данный момент Рошей интересуются клубы из Саудовской Аравии и Турции. Интереса со стороны "Фламенго" и других бразильских клубов к игроку нет. Но сейчас Виллиан сосредоточен на ЦСКА и не рассматривает уход из команды.

Ранее издание Goal опубликовало информацию о том, что "Фламенго" хочет вернуть своего воспитанника Виллиана Роши, который сейчас выступает за московский ЦСКА. При этом уточнялось, что сам защитник готов вернуться в бразильский клуб.

28-летний Виллиан Роша представляет цвета столичного ЦСКА с осени 2022 года. Текущий контракт между южноамериканцем и клубом Российской Премьер-Лиги рассчитан до лета 2026 года.

Источник: "СЭ"


Российские трансферы Роша ЦСКА Фламенго
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