— Эдо должен уехать и обязательно уедет в Европу. Он никогда не будет Мхитаряном, но дай бог, чтобы он стал намного знаменитее и успешнее Генриха. Тикнизяну тоже надо ехать в Европу. У него есть данные, все дороги открыты, – передает слова Тикнизяна Sport24.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян этим летом может покинуть Российскую Премьер-Лигу. Сообщалось об интересе к игроку сборной Армении со стороны команд из Нидерландов, Италии и Германии.
23-летний Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Текущий контракт полузащитника с "быками" рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянина в 12 миллионов евро.
Байрамян: Сперцян обязательно уедет в Европу. Дай бог, чтобы он стал намного успешнее Мхитаряна
Футболист "Ростова" Хорен Байрамян поделился мыслями о будущем полузащитника сборной Армении и "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"