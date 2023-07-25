По сведениям источника, "Коньяспор" предложил 31-летнему футболисту годичный контракт с зарплатой в 500 тысяч евро. Реакция Лунёва на это предложение ещё не известна.
Два прошлых сезона Лунёв провёл в составе немецкого "Байера", где в трёх матчах пропустил четыре мяча. Ранее Лунёв также играл за "Зенит" и "Уфу".
Источник: Sport24.
Sport24: Андрея Лунёва хочет видеть "Коньяспор". Турецкий клуб уже предложил игроку годичный контракт
Российский вратарь Андрей Лунёв попал в сферу интересов турецкого клуба "Коньяспор".
Фото: ФК "Байер"