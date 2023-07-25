"Ростов — душевный город. Когда играл в "Рубине", чувствовал себя гостем... Не могу сказать, что это маленькая Армения, но все армяне чувствуют тут себя комфортно (смеется). Буду жить в Ростове и после завершения карьеры. Я хочу много путешествовать, но жизнь на постоянке в другом городе не представляю", — сказал Байрамян.
31-летний Байрамян — воспитанник ростовского футбола. "Ростов" футболист покидал с 2013 по 2014-й год, с 2014 по 2015-й, а также 2018 по 2019-й. В остальное время армянский футболист выступал за донскую команду. Всего за "Ростов" Байрамян в 177 матчах забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. Соглашением между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
"Ростов" в первом матче сезона обыграл "Факел" со счётом 2:1. Сейчас команде Валерия Карпина предстоит матч в Кубке с казанским "Рубином" дома, а затем встреча с "Зенитом" в чемпионате России.
Источник: Sport24.
Байрамян: Ростов — душевный город, буду здесь жить и после завершения карьеры. Не представляю себя в другом месте
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался о Ростове-на-Дону.
Фото: ФК "Ростов"