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"СЭ": "Краснодар" получит 170 тысяч евро от продажи "Сочи" Адамова в "Зенит"

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"Краснодар" получит 25% от сделки по переходу вратаря "Сочи" Дениса Адамова в "Зенит".
Фото: Getty Images
25-летний вратарь является воспитанником "быков", он покинул команду в феврале 2021 года, когда перешёл в "Сочи". Вместе с "Сочи" футболист стал серебряным призером чемпионата России сезона-2021/2022.

В "Зените" Адамов станет третьим вратарём. Он составит конкуренцию Александру Васютину и Михаилу Кержакову. Никита Гойло отправился на правах аренды в "Сочи", а Даниил Одоевский — в астраханский "Волгарь".

Источник: "Спорт-Экспресс".


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