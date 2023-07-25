25-летний вратарь является воспитанником "быков", он покинул команду в феврале 2021 года, когда перешёл в "Сочи". Вместе с "Сочи" футболист стал серебряным призером чемпионата России сезона-2021/2022.
В "Зените" Адамов станет третьим вратарём. Он составит конкуренцию Александру Васютину и Михаилу Кержакову. Никита Гойло отправился на правах аренды в "Сочи", а Даниил Одоевский — в астраханский "Волгарь".
Источник: "Спорт-Экспресс".
"СЭ": "Краснодар" получит 170 тысяч евро от продажи "Сочи" Адамова в "Зенит"
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