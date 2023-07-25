"Как приняли Медину? В начале было пару шуток. Какие? Про ЦСКА, что он из стана соперников", — сказал Зиньковский.
26-летний Медина подписал со "Спартаком" контракт на три года. Он будет выступать за команду под 19 номером. Ранее парагваец выступал за ЦСКА с января 2022 года и выиграл с командой Кубок России.
"Спартак" новый сезон начал с победы над "Оренбургом" (3:2), победный гол был забит на 90+1-й минуте Даниилом Хлусевичем.
Источник: "Чемпионат".
Зиньковский: как приняли Медину? В начале было пару шуток. Какие? Про ЦСКА
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский признался, что футболисты красно-белых шутили над одноклубником Хесусом Мединой. Парагваец перешёл в команду из ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"