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Зиньковский: как приняли Медину? В начале было пару шуток. Какие? Про ЦСКА

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский признался, что футболисты красно-белых шутили над одноклубником Хесусом Мединой. Парагваец перешёл в команду из ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
"Как приняли Медину? В начале было пару шуток. Какие? Про ЦСКА, что он из стана соперников", — сказал Зиньковский.

26-летний Медина подписал со "Спартаком" контракт на три года. Он будет выступать за команду под 19 номером. Ранее парагваец выступал за ЦСКА с января 2022 года и выиграл с командой Кубок России.

"Спартак" новый сезон начал с победы над "Оренбургом" (3:2), победный гол был забит на 90+1-й минуте Даниилом Хлусевичем.

Источник: "Чемпионат".


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