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"Мутко против": МВД России вышло с инициативой ввести Fan ID на матчи Кубка России

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МВД России предлагает ввести паспорт болельщика (Fan ID) и на матчи Пути РПЛ Кубка России.
Фото: Минцифры
По сведениям источника, сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения. Ранее карта болельщика была нужна только для посещения матчей Российской Премьер-Лиги и финала Кубка России. По крайней мере, это правило работало в минувшем сезоне, когда Fan ID появился в российском футболе.

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионом России стал "Зенит", а победителем Кубка России — ЦСКА.

Источник: телеграм-канал "Мутко против".


Кубок России Fan ID
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